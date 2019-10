Jest nowa fucha dla Tuska. Niemcy: Pokieruje EPL

Urszula 2.10.19 15:57

Ale was, pismatoly, zazdrość zżera. Tusk to jest gość uznawany na całym świecie. Chcielibyście powrotu Tuska do polskiej polityki? Byście go zaszczuli, zżarli, opluli bo tacy wy jesteście wredni, zepsuci do szpiku kości, kłótliwi, leniwi i bezmiernie głupi.Jedyne co polaczki potraficie to wszczynać burdy, kraść i nic nie robić.