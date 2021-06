Jest kolejny termin zgłaszania kandydatów na RPO

- Marszałek Sejmu @elzbietawitek wyznaczyła kolejny termin na zgłaszanie kandydatów na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich – oznajmia na Twitterze Andrzej Grzegrzółka.

W ostatni piątek została odrzucona jako kandydat na urząd Rzecznik Praw Obywatelskich niezależna senator Lidia Staroń, rekomendowana przez Prawo i Sprawiedliwość. To już piąta nieudana próba powołania rzecznika w miejsce Adama Bodnara, którego kadencja zakończyła się już w ubiegłym roku.

Trybunał Konstytucyjny opublikował w ubiegłym tygodniu uzasadnienie wyroku z 15 kwietnia ws. kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich. Orzeczenie to mówi, że przepis ustawy o RPO pozwalający na pełnienie obowiązków Rzecznikowi po upływie jego kadencji do czasu objęcia stanowiska przez następcę, jest niezgodny z konstytucją.

Przepis ten ma stracić moc obowiązującą po upływie trzech miesięcy od opublikowania wyroku w Dzienniku Ustaw, a więc 15 lipca.

W tym czasie – jak wskazano - parlament powinien przeprocedować ustawę, która ureguluje takie sytuacje, w których urząd Rzecznika jest nieobsadzony przez jakiś czas po upływie jego kadencji.

Adam Bodnar nadal pełni swój urząd pomimo zakończenia kadencji, już pięciokrotnie nie udało się wybrać jego następcy.

Kluby mają teraz czas na zgłaszanie kolejnych swoich kandydatów do piątku, 2 lipca, do godz. 16:00.

