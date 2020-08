Jest doniesienie do prokuratury ws. ,,Czajki''

Kolejna awaria oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie za rządów Rafała Trzaskowskiego. MPWiK chce, aby prokuratura zbadała jak mogło do niej dojść biorąc pod uwagę, że dzień wcześniej dobiegła końca ekspertyza rurociągu – informuje dziennikarz Radia ZET.

W wyniku awarii rury przesyłowej do Wisły znów trafiają ogromne ilości nieczystości, które płyną w stronę Bałtyku. Jak poinformował na Twitterze Jacek Czarnecki – o sprawie zawiadomiono już prokuraturę:

„Jest doniesienie do prokuratury w sprawie wczorajszej awarii rurociagu odprowadzającego ścieki do oczyszczalni Czajka. MPWiK chce by prokuratura zbadała jak mogło dojść do awarii, w sytuacji gdy dzień wcześniej zakończyła się ekspertyza rurociągu dowiaduje się Radio ZET”.

Jest doniesienie do prokuratury w sprawie wczorajszej awarii rurociagu odprowadzającego ścieki do oczyszczalni Czajka. MPWiK chce by prokuratura zbadała jak mogło dojść do awarii, w sytuacji gdy dzień wcześniej zakończyła się ekspertyza rurociągu dowiaduje się @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/VE3Nj5rVDf — Jacek Czarnecki (@JacekCzarnecki1) August 30, 2020

Jest doniesienie do prokuratury w sprawie wczorajszej awarii rurociagu odprowadzającego ścieki do oczyszczalni Czajka. MPWiK chce by prokuratura zbadała jak mogło dojść do awarii, w sytuacji gdy dzień wcześniej zakończyła się ekspertyza rurociągu dowiaduje się @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/VE3Nj5rVDf — Jacek Czarnecki (@JacekCzarnecki1) August 30, 2020

dam/twitter,Fronda.pl