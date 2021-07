Jest decyzja w sprawie trzeciej dawki Pfizera

Dorośli zaszczepieni Amerykanie nie otrzymają trzeciej dawki szczepionki, zadecydowały amerykańskie władze.

Amerykańskie ministerstwo zdrowia i opieki społecznej przekazało po spotkaniu z przedstawicielami koncernu Pfizer, że Amerykanie, którzy zostali w pełni zaszczepieni, nie muszą otrzymywać dawki przypominającej.

W ubiegłym tygodniu Pfizer poinformował, że zamierza wystąpić do władz amerykańskich o zatwierdzenie trzeciej dawki szczepienia, tzw. dawki przypominającej. Koncern powołał się na nowe dowody w sprawie rozprzestrzeniania się wariantu delta koronawirusa sześć miesięcy po zaszczepieniu.

- Zarówno Pfizer, jak i rząd USA mają poczucie pilności, by wyprzedzić wirusa, który powoduje COVID-19, ale zgadzamy się, że dane naukowe będą dyktować kolejne kroki w rygorystycznym procesie regulacyjnym, którego zawsze przestrzegamy - mówiła rzeczniczka koncernu.

Pfizer powołał się przy tym na badania izraelskie, które wskazują na zanik przeciwciał u osób starszych w okresie 6-12 miesięcy po szczepieniu.

Wniosek Pfizera skrytykowała Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). WHO zaapelowała, by rządy nie kupowały dodatkowych partii szczepionek, podczas gdy wciąż istnieją kraje, które czekają na dostawy.

jkg/pap