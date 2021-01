Jest decyzja SN dot. prokurator oskarżonej w sprawie Amber Gold

Sąd Najwyższy podjął decyzję w sprawie procesu prokurator Barbary K., która w latach 2009-2012 prowadziła i nadzorowała postępowanie w sprawie spółki Amber Gold.

Jak zadecydował Sąd Najwyższy, proces prokurator trafi z Trójmiasta do Sądu Rejonowego w Elblągu.

W akcie oskarżenia prokurator zarzuca się niedopełnienie obowiązków oraz przekroczenie uprawnień. Akt oskarżenia skierowała do gdańskiego sądu Prokuratura Okręgowa w Legnicy. W połowie grudnia ubiegłego roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ wystąpił z wnioskiem do Sądu Najwyższego o przeniesienie sprawy do innego sądu w związku z faktem, że prokurator Barbara K. pracowała w Prokuraturze Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz.

Po rozpoznaniu wniosku SN postanowił sprawę przekazać do sądu w Elblągu.

