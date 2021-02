Jest decyzja rządu ws. powrotu uczniów do szkół

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek poinformował na dzisiejszej konferencji prasowej o przedłużeniu dotychczasowych zasad funkcjonowania placówek oświaty do końca lutego. Oznacza to, że do tego czasu w systemie stacjonarnym wciąż uczyć się będą wyłącznie dzieci w klasach I-III szkół podstawowych.

Prof. Przemysław Czarnek przekazał, że rząd rozważa pięć wariantów powrotu uczniów do szkół. To, który wariant zostanie zrealizowany, zależy od wyników testów nauczycieli oraz tego, ilu z nich zdecyduje się przyjąć szczepionkę przeciw COVID-19.

Szef resortu edukacji podkreślił, że uczniowie ósmych klas i klas maturalnych, przygotowując się do swoich egzaminów, korzystają z konsultacji indywidualnych oraz konsultacji w niewielkich grupach.

- „Organizowane są dla nich sprawdziany i egzaminy próbne” – zaznaczył.

Dziś rozpoczynają się szczepienia pierwszej grupy nauczycieli. Ze szczepień w grupie priorytetowej ma skorzystać 268 tys. pedagogów. W poniedziałek natomiast rozpoczną się szczepienia pozostałych nauczycieli, w tym wykładowców akademickich.

kak/PAP, rmf24.pl