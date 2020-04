Jest decyzja KE. Nie zajmie się ona sprawą wyborów w Polsce

man.of.Stagira 24.4.20 14:01

1. Przygotowanie wyborów korespondencyjnych w kraju w którym nigdy nie były przeprowadzone, to minimum kilka miesięcy przygotowań. W tym czasie przede wszystkim potwierdza się adres pod który należy wysłać korespondencję z uwagi na rozbieżność miejsca zameldowania i zamieszkania, buduje mechanizmy logistyczne, doręczenia, odbioru, przemieszczania głosów ze skrzynek do Komisji. Posadowienia skrzynek ich oznaczenia. Organizuje ochronę skrzynek!!! Same skrzynki powinny być przypisane do odpowiednich komisji wyborczych.







2. Wybory organizuje PKW! To PKW zleca wydruk i organizuje doręczenie posiłkując się właściwymi służbami. Komisje wyborcze tak jak dotychczas liczą głosy. Muszą być mężowie zaufania. Wiarygodność liczenia nie może być na żadnym etapie podważona.







3. Liczenie głosów jest dwuetapowe. W pierwszym etapie po otwarciu koperty sprawdza się, czy jest informacja o oddającym głos. Jeśli informacja jest to dane osoby wprowadza się do systemu rejestrującego osoby głosujące, zaś kopertę z głosem wrzuca się do drugiej urny. Wyniki wyborów liczy się po zakończeniu głosowania.Jeśli informacji o głosującym nie ma głos jest nie ważny i cały pakiet trafia do urny z głosami nieważnymi.







Teraz przy tak zorganizowanych wyborach, możemy sobie zadać pytanie, czy są one bezpieczne pod względem epidemiologicznym. Z pewnością największe ryzyko ponoszą członkowie komisji. Pisanie o tym, że w Bawarii przeprowadzono drugą rundę lokalnych wyborów, w której głosowało ok milion mieszkańców, ma się nijak do Polski z 30 milionami uprawnionych. Tam mechanizmy są wypracowane od ponad 60 lat. Każdy wie co i jak ma robić. To jest niemiecki porządek. Zorganizowanie wyborów na żywioł skończy się katastrofą logistyczną, w państwie prawa wynik takich wyborów będzie mógł być podważony, a same wybory unieważnione... oczywiście w państwie prawa i sprawiedliwości może być inaczej.