Jesienna nostalgia? Ciasto ,,cygańskie śnieżki’' ją ukoi

Za oknem szaro, buro i ponuro? Męczy jakiś smutek? Proponujemy na pocieszenie i ukojenie takiego stanu ciasto "Cygańskie śnieżki", pyszne i kolorowe!

Składniki na ciasto:

baza:

9 białek

1 ½ szklanki cukru

1 ½ szklanki mąki

2 łyżeczki proszku do pieczenia

szklanka oleju

Białka ubijamy na sztywno z cukrem. Dodajemy mąkę przesianą z proszkiem do pieczenia i olej. Mieszamy dokładnie do uzyskania gładkiej masy. Dzielimy na cztery części, wykładając do 4 misek.

białe:

¼ bazy

3 łyżki wiórek kokosowych lub maku

Do ¼ części ciasta bazowego dodajemy kokos lub mak i dokładnie mieszamy.

żółte:

¼ bazy

4 żółtka

łyżka mąki pszennej

Do ¼ ciasta bazowego dodajemy żółtka i mąkę. Dokładnie mieszamy.

różowe:

¼ bazy

opakowanie różowego kisielu

Do ¼ bazy dodajemy kisiel w proszku. Dokładnie mieszamy.

kakaowe:

¼ bazy

1 łyżka kakao

Do ¼ bazy dodajemy łyżkę kakao. Dokładnie mieszamy.

Na środek wyłożonej papierem do pieczenia blachy wylewamy po 2 łyżki każdego z ciast. Pieczemy 45 minut w temp. 180 stopni. Studzimy i kroimy na dwie równe części.

Masa: 6 galaretek

500 g serka homogenizowanego waniliowego 4 galaretki (najlepiej każda innego koloru) każdą osobno rozrabiamy w szklance gorącej wody. Odstawiamy do stężenia całkowitego i kroimy w kostkę. Dwie galaretki rozpuszczamy w ¾ szklanki wody i studzimy. Serki waniliowe przekładamy do miski. Wystudzoną galaretkę dodajemy cienkim strumieniem do serków i dokładnie mieszamy Wsypujemy pokrojone w kostkę galaretki i znów mieszamy.Masę wykładamy na blat ciasta kolorowego i przyciskamy drugim blatem ciasta. Przed podaniem najlepiej schłodzić ciasto w lodówce.













tg/znowcosupieklam.blogspot.com