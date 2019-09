Jerzy Stuhr pozywa Polskę za smog

Sprytny ninja 18.9.19 11:25

Nie chcesz mnie? Nie chcesz abym z kumplami tobą rządził, okradał z miną niewiniątka? To będę ci puszczał bąki, wyzywał od faszystów, ZAKŁADAŁ procesy, o wodę, powietrze, zatrute jedzenie,.... O to wszystko za czym kiedyś z kumplami stałem a teraz ty, TY za to zapłacisz :). I jeszcze ten Rydzyk, proszący o modlitwę za Polskę i wybory 13.10.2019!!!

Nie za Polskę macie się modlić ale do nas!!!

Jeszcze zatęsknicie za nami. >>>> takie chodzą słuchy na mieście.