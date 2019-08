Jerzy Owsiak: Zgony wpiszą się w nasz festiwal

Podczas festiwalu Pol'and'Rock doszło do dwóch zgonów, zgonów z przyczyn naturalnych. Dokładną przyczynę poda jeszcze policja, ale nie są to zgony z udziałem osób trzecich. Do niczego takiego nie doszło. Będę dzisiaj o godz. 15 prosić ze sceny, by ludzie mierzyli siły na zamiary. Rajd na festiwalu przez 24h oznacza, że trzeba odpocząć i dbać o siebie – mówił Owsiak w specjalnym oświadczeniu.