Jerzy Lubach: PiS, czas w końcu ,,bić k**** i złodziei''

Czarek 18.10.19 20:28

łachudractwo polityków PO i ich komunistycznych pomagierów razi w oczy. To duży problem dla naszego społeczeństwa ten brak rozliczenia i ukarania. Ale to nie znaczy że powinni głosować na złodziei i oszustów. tego nic nie tłumaczy. z drugiej strony to ważna lekcja - musimy zaakceptować to że część ludzi nie potrafi samodzielnie istnieć i myśleć. jedynie ok 30 procent ludzi obecnych na seansach hipnotyzerów potrafi się oprzeć hipnozie.