Jerzy Kwaśniewski: Na chłodno o wyborach korespondencyjnych

PISowski siurek 23.4.20 15:50

- awizo z poczty - ok

- rachunek za gaz lub prąd - ok

- ulotka wrzucona do skrzynki - ok

- pismo urzędowe w skrzynce - ok

- pizza w pudełku dostarczona do domu - ok

- zakupy z dostawą do domu - ok



Tylko pakiet wyborczy może być niebezpieczny!!! I oni naprawdę wierzą, że normalni ludzie w to uwierzą?