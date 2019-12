Jerzy Bukowski: Tekst ,,GW'' dowodem na upadające obyczaje, również dziennikarskie

Albert. 10.12.19 12:24

"dyrektora jednego z krakowskich liceów za to, że w dosyć obcesowej formie zwrócił uwagę uczennicy innej szkoły, która nie wstała, kiedy upomniał ją za niewłaściwy - jego zdaniem - sposób siedzenia na ławce. "



Po pierwsze, wydarzenie miało miejsce poza szkołą - facet nie miał więc nic do gadania. Jego zachowanie było czystym czepianiem się i niczym więcej.



Po drugie, jeśli zwrócił uwagę uczennicy "w obcesowej formie", to trudno oczekiwać, że ktokolwiek potraktuje z szacunkiem. Na szacunek sobie trzeba zasłużyć.



Po trzecie, ten dyrektor Graniczka znany jest ze swojego chamstwa i wysokiego stopnia konfliktowości nie od dzisiaj. Z łatwością można więc domyślać się, jak cała sytuacja wyglądała.



Nie bronię młodzieży, bo ich zachowanie w wielu przypadkach jest naganne (jak każdego młodego pokolenia niezależnie od epoki), ale to, że ktoś jest ekstremalnym prawakiem i wyznawcą sekty smoleńskiej jak Graniczka nie czyni automatycznie z niego osoby godnej szacunku w każdej możliwej sytuacji.