Jerzy Bukowski: Sadźmy, przyjacielu, lipy!

Tuchowscy pszczelarze mocno wzięli sobie do serca słowa Alberta Einsteina o tym, że świat bez tych owadów przetrwa tylko 4 lata. Aby zwiększyć malejącą w ostatnich latach z różnych powodów populację pszczół proponują sadzenie lip, które to drzewo od wieków nazywane miododajnym jest obecnie wycinane i ginące.

- Obserwujemy spadek liczby tych drzew w terenie. To, co jest w naturze, czyli tzw. samosiejki nie wystarczają. Środowisko pszczele się kurczy, do miast wchodzi urbanistyka. Zubażamy środowisko naturalne, w którym żyje - powiedział Radiu Kraków prezes Koła Pszczelarzy w podtarnowskim Tuchowie Aleksander Kajmowicz.