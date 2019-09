Jerzy Bukowski: Pszoniak ,,robi wiochę''

Po 20.9.19 21:52

Polacy, oni już czują jak psy lub małpy, że dostaną 13.10.2019 porządnie po jajach. To co robią w tych klipach, to kampania wyborcza pełna nienawiści, to niemoc osiągnięcia koryta.

Oni z tego stresu są przeciwko podnoszenia płacy minimalnej. To zdumiewające, ale Polacy takich przygłupów nie potrzebują !