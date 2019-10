Jerzy Bukowski: Ostrożnie z symbolami

To logo to graficzna porażka:socrealistyczna pogrubiona kreska pięści,to nie ręka do modlitwy to pięść zaciśnięta,pogrubione nienaturalnie przedramię ma wzbudzić strach swoją posturą,może respekt ale taki wywołany przez lęk,nie z szacunku.Ta grafika rodem z anty kułackiej propagandy.Napis jak stempel nie jak zawołanie modlitewne.Różaniec naciągnięty na dłoń sztywny,metodycznie symetryczny,kojarzy się z zabezpieczeniem strefy nie do przekroczenia.Dobrze chociaż,że paciorki są jednoznacznie okrągłe ,bo mogłoby być jeszcze gorzej ze skojarzeniami.To logo zionie złością i delikatnie mówiąc niechęcią.Niezmiernie szczytny Marsz Niepodległości zasługuje na wykształconego grafika a nie na frustrata.Estetycznie logo nie do obrony.Brzydkie i tanio propagandowe.Tak uważam

