Jerzy Bukowski: Oceniajmy polityków za czyny, nie za słowa

Kogo oburza to stwierdzenie ten daje dowód naiwnej wiary w kierowanie się przez ludzi uprawiających ów zawód wysokimi wartościami moralnymi. Owszem, zdarzają się wśród nich mężowie stanu, ale bardzo rzadko. Zdecydowanie przeważają tacy, którzy myślą wyłącznie w perspektywie najbliższych wyborów.

Nie ma więc co utyskiwać, że zarówno obóz rządzący jak opozycja starają się rozegrać z pożytkiem dla siebie wprowadzony w Polsce stan epidemii. Jedni robią to z mniejszą, drudzy z większą dyskrecją i to jest cała różnica między nimi.