Jerzy Bukowski: Niespodziewanie dołujący Kosiniak-Kamysz

Zanim do rywalizacji stanął Rafał Trzaskowski prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego miał ogromne szanse na wejście do drugiej tury, a w niej na stoczenie wyrównanego boju z Andrzejem Dudą. Jego głównym kontrkandydatem był przez kilka miesięcy Szymon Hołownia, który - w przeciwieństwie do niego - niewiele stracił z wejściem do gry nowego reprezentanta Koalicji Obywatelskiej.