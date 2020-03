Jerzy Bukowski: Na narodowej nekropolii nie ma miejsca dla zdrajców Polski

Mariusz 14.3.20 13:35

Jaruzelski, Kania, Kiszczak i kilkudziesięciu innych to tylko mały wierzchołek lodowej góry sowieckich okupantów w Polsce, w liczbie kilkunastu tysięcy.

Sowieccy okupanci w Polsce nadal mają się dobrze i są bardzo silni politycznie i biznesowo. Po 1989 porzucili swoje PZPRowskie legitymacje, zamieniając je na każde inne dające przywileje i władzę. Szybko zaczęli udawać demokratów i tzw. szanowanych ludzi polityki, prawników, biznesmenów, profesorów, naukowców i specjalistów wszelkiego rodzaju. Ale nadal służąc już innym okupantom Polaków, rozkardli Polskę za prowizję. Tak ich potomokowie ugruntowali swoją władze i mają wpływ na wybór miejsca pochówku. To oni nadal rządzą oblegając lukratywne rządowe, samorządowe, prawnicze i biznesowe posady. Obecna ekipa rządowa tzw. prawicy nic z tym nie robi.

Gdyby Polska była naprawę niepodległa to z uwagi na generalny szacunek do zmarłych, śmierci i pogrzeby sowieckich okupantów byłyby conajmniej przemilczywane. A nalejpiej by ich zwoki były wysyłane na koszt ich rodzin do Moskwy, tam gdzie skąd mentalnie pochodzą i przynależą.