Jerzy Bukowski: Milczenie lepsze od pustosłowia

Wielu polityków powinno wziąć sobie do serca, a jeszcze bardziej do umysłu starą zasadę: „mowa jest srebrem, a milczenie złotem”, chociaż sporej części z nich nie pasuje również ten pierwszy szlachetny metal.

Słuchając tego, co opowiadają w kampaniach wyborczych, należy im zdecydowanie doradzać zastępowanie byle jakiej mowy poważnym milczeniem. To, co wydaje im się bowiem błyskotliwą elokwencją jest zazwyczaj czczą gadaniną, a rzekome krasomówstwo nędzną imitacją prawdziwej retoryki.