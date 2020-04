Jerzy Bukowski: Mąż stanu w starciu z politykami

m 28.4.20 19:04

Maz stanu?



1/. W 1980 doszło do podpisania tzw. porozumień sierpniowych w Gdańsku,Szczecinie, Jastrzebiu - Zdroju i Hucie Katowice. Przy podpisywaniu tych protokołów, nie było żadnego Kaczyńskiego.

MKS, który podpisywał z rządem PRL porozumienia stanowili :

Lech Wałęsa, dwóch wiceprzewodniczących Andrzej Kołodziej i Bogdan Lis oraz Lech Bądkowski, Wojciech Gruszewski, Andrzej Gwiazda, Stefan Izdebski, Jerzy Kwiecik, Zdzisław Kobyliński, Henryka Krzywonos, Stefan Lewandowski, Alina Pienkowska, Józef Przybylski, Jerzy Sikorski, Lech Sobieszek, Tadeusz Stanny, Anna Walentynowicz i Florian Wiśniewski.

2/ 10 listopada 1980 doszło w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie do oficjalnej rejestracji Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego "Solidarność".

W zapisach sądowych nie ma również nazwiska żadnego z braci Kaczyńskich.

3/ We wrześniu i pażdzierniku 1981 odbył się I-szy Krajowy Zjazd "Solidarności"

W wyborach przewodniczacego była kolejność głosów :

1/ Wałesa - 462

2/ Jurczyk - 201

3/ Gwiazda - 74

4/ Rulewski - 52

jak widać nie ma tu też żadnego Kaczyńskiego. Lech był zaledwie jednym z 862 terenowych delegatów na zjazd, a Jarosław w ogóle wtedy do "Solidarności" nie należał - zapisał się dopiero w 1988 roku.

Wtedy w 1988 roku zbliżyli się mocno do Wałęsy.i wzięli udział w rozmowach Okrągłego Stołu.

4/.12 maja 1990 powstało Porozumienie Centrum, którego Przewodniczącym został J.Kaczyński - wtedy po raz pierwszy o nim Polacy usłyszeli, a nie jak to opowiada kilkanaście lat wcześniej.

Pewnie to niektórych zdziwi, ale do PC należał między innymi Donald Tusk ze swoim Kongresem Liberalno- Demokratycznym. PC popierało Wałęsę. Pomimo tego, że Wałęsa wygrał. Kongres Liberalno- Demokratyczny z D.Tuskiem i K.Bieleckim wystąpili z PC, a w ślad za nimi PSL i kilka pomniejszych partyjek, bo nie mogli znieść apodyktycznej postawy J.Kaczyńskiego., który wszystkimi chciał rządzić jednoosobowo i nie znosił żadnych sprzeciwów.

Rozłam zorganizowany przez Tuska spowodował, że PC poniosła w wyborach parlamentarnych sromotną klęskę, zdobyła zaledwie 4,4 % głosów i nie weszła do sejmu

Dlatego na samą myśl o Tusku Kaczyński do dziś dostaje białej gorączki i zrobił by wszystko, żeby Tuska za kratki wsadzić.

5/ Po wyborach prezydenckich Jaroslaw Kaczyński został 22 grudnia 1990 r Szefem Kancelarii Prezydenta Wałesy. Niestety zaczął mu się za bardzo szarogęsić, co chyba nikogo nie dziwi i dlatego Wałesa 31.10.1991 wyrzucił go z Kancelarii.Prezydenckiej i stał się jednocześnie największym wrogiem J.Kaczyńskiego.

Te dwie sprawy są właśnie przyczyną wojny polsko- polskiej, !