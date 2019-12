Jerzy Bukowski: Lewica dystansuje Konfederację

Elektor 2.12.19 9:23

Oj Bukowski, nigdy nie przyznacie, że Konfederaci kogoś zmiażdzą, trafią w punkt, zawsze poprzecie Lewicę:) To wasze pieszczochy, przez was wyhodowane. To z nimi chcecie prowadzić "spory", to z nimi chcecie nas okradać. I PiS i Lewica chcą być w UE, Duda to nawet chce wpisania w Konstytucję. Obie bandy chcą kontroli państwa nad wszystkim i obie bandy chcą zwiększać armię urzędasów. Wasze spory pod ciemnotę to czy płacić księżom za religię czy zboczkom za LGBT w szkole, ględzenie o uchodźcach, jedni chcą wpuścić jawnie a PiS wpuszcza cichaczem, itd., takie tematy żeby ciemnota myślała że czymś się różnicie. A kiedy spór wkracza na temat plądrowania naszych kieszeni to zgoda panuje, harmonia i sielska przyjaźń.