Jerzy Bukowski: Kukiz mógłby dać sobie spokój

Właśnie przekonuje się o tym Paweł Kukiz. Uzyskał znakomity wynik w pierwszej turze wyborów prezydenckich, potem z przytupem wprowadził swoją drużynę do Sejmu, a teraz rozpaczliwie walczy o przetrwanie. Jego klub poselski topnieje z dnia na dzień, a on sam długo miotał się pomiędzy Polskim Stronnictwem Ludowym a Konfederacją (ostatecznie wybrał PSL) i najwyraźniej ma już tego serdecznie dosyć, o czym świadczy jego wpis na Twitterze: „Po tych negocjacjach wszystkich jestem już jedną nogą w Tworkach”.

Jak informują media, nadal bardziej rozpoznawalny jako muzyk niż jako polityk Kukiz rozmawiał też z Jarosławem Kaczyńskim i z Bezpartyjnymi Samorządowcami, ale bez efektów. Szczerze przyznał, że z 41 posłów jego klubu aż 75 procent okazało się koniunkturalistami i ukrytymi PiS-owcami. Zapewnił, że pójdzie z każdym, kto go zechce, ale zarazem najbardziej uprawdopodabnia przekroczenie progu wyborczego i wpisze do swojego programu postulaty, z którymi on wszedł do Sejmu, czyli przede wszystkim jednomandatowe okręgi wyborcze. Brzmi to jak typowy łabędzi śpiew.