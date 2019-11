Jerzy Bukowski: Kto zetrze się z Andrzejem Dudą w II turze - o ile ona będzie?

Niedawno pisałem o możliwym pojedynku tych dwóch pod wieloma względami podobnych do siebie pretendentów o krakowskich korzeniach. do najważniejszego urzędu w Rzeczypospolitej. Też wydaje mi się, że to właśnie prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego byłby najtrudniejszym rywalem dla obecnej głowy państwa, ale trzeba poczynić dwa istotne zastrzeżenia.

Po pierwsze - chociaż to mało prawdopodobne - może nie dojść do drugiej tury, bo już w pierwszej zwycięży Duda. Po drugie obojętne jakiego kandydata wystawi Koalicja Obywatelska, to właśnie on ma znacznie większe szanse na wejście do ostatecznej rozgrywki o prezydencki fotel niż Kosiniak-Kamysz, bo przecież to ugrupowanie zdystansowało w wyborach parlamentarnych wszystkie inne partie opozycyjne.