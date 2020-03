Jerzy Bukowski: Koronawirusowy test dla opozycji

Po 11 NIE BADZ OBOJETNY 16.3.20 9:25



Tyle, że to rząd ma władzę, a nie opozycja.

Opozycja nie ma praktycznie żadnego wpływu na to co się dzieje.

A to, że pan Bukowski, wykorzystuje politycznie epidemię pisząc: "Warto obserwować, jak sobie poczyna nasza opozycja w czasie pandemii. Jej postawa pozwoli Polakom na wyciągnięcie stosownych wniosków na przyszłość, kiedy politycy wszystkich opcji znowu staną w wyborcze szranki." - to świństwo jest.