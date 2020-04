Jerzy Bukowski: Kidawa-Błońska na dnie

Judasz 24.4.20 10:26





Ludzie ratujcie !!! To jest dopiero 24 kwiecień, a jak tak dalej pójdzie, to do 10 czy 17 maja to kobita osiągnie 1 % poparcia , to znaczy jej rodzina i bliscy znajomi ! Chyba się zwalę w pory !!!

Same debile w tym POKO ! Już myśeliśmy, że nowa kandydatka na prezydenta coś sobą reprezentuje, ale gdzie tam, głowa pusta jak dzban, nie potrafi czytać, a już czytać ze zrozumieniem - o zgrozo ! Już myśleliśmy, że po szarańczu Grześku przyjdzie nowy godniejszy siew PO - a gdzie - jeszcze gorszy debil i histeryk ! Mówi, że wybory korespondencyjne to zamach stanu No to byliśmy przekonani, że polityk z tytułem doktora, to będzie już mocniejsza głowa, ale gdzie tam, ta ma nawet z policzeniem albo oszacowaniem objętości problemy. Same debile w tym POKO !!!!!!!!!