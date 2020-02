Jerzy Bukowski: Katyń i Smoleńsk poza polityką

Elektor 19.2.20 8:28

Przecież PiS wręcz ufundowany jest na nekrofilii. Polityka na trumnach to ich ulubiony motyw! Owszem, po dorwaniu się wreszcie do koryta już w d. mieli i Smoleńsk i Katyń, ale za chwilę wybory! I Duda traci dramatycznie wbrew temu co piszą na Frondzie. PiS znowu sięgnie po dobrze znane sobie numery, jak zbolałe miny nad grobami swoich czołowych hersztów no i może też dla odmiany wesołe pląsy całej udanej trupy komediantów przed znanym zakonnikiem w świetle kamer TVP.

Wszystko to dla zamydlenia oczu ciemnocie, która zaczyna widzieć że jest okradana. Czy to pomoże? Mam nadzieję, że nie i Dudę wywalimy won.