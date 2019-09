Jerzy Bukowski: Jak nie idzie, to nie idzie

Jak nie idzie, to nie idzie

Programu nie znają nawet kandydaci do parlamentu.

Życzliwi do tej pory dziennikarze zadają coraz bardziej kłopotliwe pytania.

No to jak, do cholery, Koalicja Obywatelska ma nawiązać skuteczną walkę ze Zjednoczoną Prawicą w parlamentarnej kampanii wyborczej?