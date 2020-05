Jerzy Bukowski: Gowin - wzór polityka. Zawsze gra na co najmniej dwa fronty

Lider Porozumienia po raz kolejny potwierdził tę opinię we wczorajszej rozmowie z Radiem RMF FM. Z właściwą sobie emfazą stwierdził, że to on „uchronił Polskę przed głębokim, wieloletnim kryzysem konstytucyjno-ustrojowym” wyrażając przekonanie, iż wybory 10 maja przebiegłyby w „aurze chaosu”, a ich wyników z pewnością nie uznałby Sąd Najwyższy „obojętnie, czy w składzie tzw. starych sędziów, czy w składzie nowych sędziów”, Polska na arenie międzynarodowej spadłaby zaś do statusu takich krajów jak Białoruś.