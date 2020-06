Jerzy Bukowski: Frekwencyjna zagadka

Nie sądzę, aby aż tylu Polaków wzięło udział w głosowaniu 28 czerwca, ale te prognozy powinny dawać do myślenia.

Każdy z kandydatów do najwyższego urzędu w państwie interpretuje je oczywiście na swoją korzyść. Andrzej Duda uważa, że mobilizują się głównie jego wyborcy, Rafał Trzaskowski twierdzi, iż mamy do czynienia z pospolitym ruszeniem przeciwników obecnej głowy państwa i całego obozu władzy, Szymonowi Hołowni marzy się pobudzenie aktywności tych rodaków, którzy mają dosyć politycznego duopolu Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej. Także pozostali pretendenci do prezydentury widzą swoje szanse w dużej frekwencji.