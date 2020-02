Jerzy Bukowski: Dobrane towarzystwo: Hołownia, Jachira, Palikot

Chris 6.2.20 18:24

Nie wiem dlaczego , ale kocham ją. Jej oczy są takie piękne.Niech sobie mówi co chce , ja tylko bym się uśmiechał . Takie dziewczyny mnie pociągają. Wszystko bym jej darował , Druga w mojej kolejce jest Myszka . Ale ona to jest to co ja lubię. Nie ważna jest jej głupota , ona mnie pociąga. Chciałbym ją spotkać sam na sam . Wiem , że jest taka szansa