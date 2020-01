Jerzy Bukowski: Czyżby ekspiacja ideowego komunisty?

Eugeniusz 30.1.20 9:13

80 lat po wojnie i wielkie celebracje.

Ludzie wymordowani, sprawcy tez poumierali, często w dostatku z pełnymi brzuszkami no i tyle. Stare sprawy, niech historycy rozkminiają.



Ja teraz śniadanie szykuję:)

Co powiecie na takie:

Cebulę siekamy w drobną kostkę, boczek kroimy na mniejsze kawałki. Jajka wbijamy do miseczki. Na patelni roztapiamy masło. Pokrojoną cebulę wrzucamy na patelnię i czekamy, aż się zeszkli. Jajka doprawiamy solą i pieprzem, a następnie rozbijamy za pomocą trzepaczki. Do podsmażonej cebuli dodajemy boczek i lekko podsmażamy. Wlewamy jajka na patelnię i cały czas mieszamy. Kiedy jajka się zetną, przekładamy je do miseczki. Siekamy szczypiorek i posypujemy nim gotową jajecznicę.

Mniam!!!