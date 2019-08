Jerzy Bukowski: Czy PKW wstrzyma rejestrację SLD?

Liderka Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego z Bielska-Białej i zarazem bezpartyjna kandydatka Komitetu Wyborczego Prawica Marka Jurka do Senatu RP Monika Socha-Czyż złożyła wczoraj wniosek do Państwowej Komisji Wyborczej o wstrzymanie rejestracji list Sojuszu Lewicy Demokratycznej w październikowych wyborach parlamentarnych do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia jej wniosku o wykreślenie SLD z ewidencji partii politycznych.