Jerzy Bukowski: Chocholi taniec opozycji

Trzy opozycyjne koalicje muszą pozyskiwać podobny elektorat, co nie sprzyja budowaniu wspólnego frontu przeciw ZP. Choćby ich liderzy zaklinali się (co już czynią), że ich jedynym przeciwnikiem jest obecna władza, to nie mogą uniknąć kopania się po kostkach, co jest oczywiste dla każdego, kto ma jakiekolwiek rozeznanie w polityce.