Jerzy Bukowski: Billboard z prawdą historyczną

PiS to masoneria tak jak PO 27.5.20 9:33

Tu jest prawda :

Konrad Berkowicz





Lata mijają, rządy się zmieniają, a poziom pogardy władzy wobec obywateli pozostaje bez zmian. Wiceminister finansów, Jan Sarnowski, stwierdził, że żadnego podwyższania kwoty wolnej nie będzie, bo obecna, którą określił na poziomie 8 tys. zł, czyli 666 zł miesięcznie, zapewnia... minimum przeżycia.

Teraz pokażmy, że rząd PiS jest nie tylko bezczelny, ale również sprytnie manipuluje Polakami:

➡ Po pierwsze kwota wolna od podatku 8 tys. zł, o której mówi PiS, dotyczy TYLKO osób przy dochodach rocznych do 8 tys. zł. Znacie kogoś kto zarabia 8 tys. zł rocznie, czyli ok. 660zł miesięcznie?!

➡ Przy dochodach rocznych 8-13 tys. zł - kwota wolna proporcjonalnie spada z 8 tys. zł do 3091 zł.

➡ Przy dochodach rocznych od 13 tys. do 85 528 zł - kwota wolna wynosi 3091 zł.

➡ Przy dochodach od 85 528 zł do 127 tys. zł - kwota wolna proporcjonalnie spada z 3091 zł do 0 zł.



To pokazuje, że kwota wolna od podatku dla zdecydowanej większości Polaków pozostała bez zmian i wynosi skandalicznie niskie 3091 zł! Ale to nie wszystko - wyraźnie widać, że dla tych, którym udało się uzyskać wyższe zarobki kwota wolna wręcz zmalała! Oto obraz jednej wielkiej obłudy rządzących, zamiast realnej pomocy, są tylko PR-owe chwyty, odpowiednio przedstawiane i wychwalane przez propagandę TVPiS.



Dołącz: fb.com/groups/BerkowiczSympatycy

Polub i obserwuj: fb.com/KonradBerkowiczPL

Instagram: instagram.com/KonradBerkowicz

Twitter: twitter.com/KonradBerkowicz