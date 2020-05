Jerzy Bukowski: Autokracja lepsza od demokracji

ktoś tam 10.5.20 18:58

No wiesz, możemy zawsze wrócić do niezapomnianego Donaldinio... Albo ekscytujemy się pp Bosakiem, Braunem, Korwinem i konfederackimi twierdzeniami, że "nie ma żadnego koronawirusa".



Biorąc jednakże pod uwagę najnowsze doniesienia z Niemiec, to coś jest i w dodatku niezwykle szybko mutuje, co oznacza, że proroctwo o tym, iż powstanie niezwykle zabójcza mutacja wynikająca z połączenia koronawirusa i wirusa grypy przejdzie z etapu zapowiedzi do etapu realizacji. Nasuwa to przypuszczenie, że konfederacka narracja, jest jednak produktem radzieckim mającym na celu zniszczenie Polski.