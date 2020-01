Jerozolima: Netanjahu stanie po stronie Putina w zamian za ułaskawienie Izraelki zatrzymanej w Rosji?

Prezydent Rosji miałby w zamian za to rzekomo ułaskawić izraelską obywatelkę, która została uwięziona za posiadanie niewielkiej ilości marihuany.

„Netanjahu ma jednak także inne interesy. <<ToI>> pisze, że premier – będący w trakcie kampanii przed wyborami parlamentarnymi – chce wykorzystać przyjazd wiceprezydenta USA Mike’a Pence’a, by przekonać go do poparcia izraelskiego stanowiska, że Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze nie ma jurysdykcji nad terenami palestyńskimi”.