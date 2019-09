Jędrzejewski: Komu zależy na szczuciu na siebie nawzajem Żydów i Polaków?

ZapuściłPejsyNaSpotkanieZDiasporąŻydowską 30.9.19 9:02

Duda spotkał się z “przedstawicielami amerykańskiej diaspory żydowskiej” w konsulacie generalnym RP w Nowym Jorku. Nie z polskimi żydami, nie z polską diasporą

lecz z “przedstawicielami amerykańskiej diaspory żydowskiej”.



W dodatku para prezydencka nie została zaproszona przez tę diasporę do jakiegoś ichniejszego gmachu, lecz czytamy, że w konsulacie RP “odbyło się spotkanie”.



Czy ta "amerykańska żydowska diaspora" zaprosiła prezydenta Polski do polskiego konsulatu jak do siebie? A może polski konsulat zaprosił diasporę żydowską, a jeśli tak to po co, skoro nie zaprosił przedstawicieli Polonii amerykańskiej?



Po co polski konsulat w USA zaprasza amerykańskich żydów na spotkanie z prezydentem Polski? Gdzie jest jasny, otwarty komunikat o czym rozmawiali? A może Duda odbył to spotkanie prywatnie, towarzysko, przy wuzetce i winiaku?



Czy rząd Polski i prezes Kaczelnik mają coś do powiedzenia na ten temat?

Czy wystarczy milczeć i szykować miliardy do wypłacania po wyborach?