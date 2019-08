Jednak można rządzić Polską - i nie kraść

demon drugiego rodzaju 29.8.19 10:42

Wasi też kradną, a "dzielą się" z otumanionymi wyborcami nie częścią łupów, tylko pieniędzmi wyjętymi z kieszeni tych samych wyborców.



Przykład - praktykowane od 2018 egzekwowanie od emerytów i rencistów ściąganie zaległości RTV. Ilu z nich dostało "tytuł wykonawczy" w tym samym miesiącu co "trzynastą emeryturę" ?



Nie umiecie rządzić, jesteście tak samo nieudolni jak PO. Przykładów jest dziesiątki, PO zawaliło sprawę budowy autostrad przed Euro 2012, wy koncertowo rozłożyliście remonty szlaków kolejowych, na czele z osławioną linią nr 7. I te śmieszne sytuacje, jak zbudowanie nowych peronów we Wronkach - z użyciem nowych krawędzi i starych gomułkowskich płyt chodnikowych.



PKP PLK jest obsadzone waszymi ludźmi, to spółka państwowa. Łańcuszek odpowiedzialności za skopane prace remontowe ciągnie się aż od przewodniczącego rady nadzorczej PKP PLK do nieudolnego operatora koparki zatrudnionego przez podwykonawcę remontującego szlak.



Gdyby teraz rządził Tuski i PO, nie mielibyście wobec opisanych przykładów najmniejszych wątpliwości, co do odpowiedzialnych i winowajców.