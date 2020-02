Jean Vanier, twórca ,,Arki'', wykorzystał sześć kobiet

Leszek 22.2.20 15:25

"Zamknęli mnie w lochu i kazali pisać testament". Tak werbują masoni

W Polsce jest ich tylko 600. Są zobowiązani do zachowania szczegółów swojej działalności w tajemnicy. O tym, co dzieje się na ich spotkaniach, nie mogą rozmawiać nawet ze swoimi rodzinami. Wirtualna Polska dotarła do członka loży masońskiej, który zdecydował się ze opowiedzieć o tym, jak wstępuje się do masonerii i jak wygląda inicjacja. Z kolei prof. Tadeusz Cegielski, który oficjalnie przyznaje, że jest masonem, zdradza co łączyło Lecha Kaczyńskiego z masonami i jak wolnomularstwo wpływało na sytuację w Polsce.



