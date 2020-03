Jasna Góra modli się o uwolnienie od koronawirusa

„Apel Jasnogórski chcemy uczynić błagalnym wołaniem za naszą Ojczyznę. To konkretny dar duchowy dla tych, którzy zmagają się z tą chorobą, którzy są odpowiedzialni za to, aby naszą Ojczyznę uchronić od epidemii, ale jest to także modlitwa o to, byśmy my sami w tych zmaganiach umieli patrzeć z nadzieją” – powiedział o. Marian Waligóra.