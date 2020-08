Jasna Góra: Maryja ocaliła Polskę i Kościół

W duchu dziękczynienia za Bitwę Warszawską, której losy mocno wpisane są w pielgrzymią modlitwę Polaków i św. Jana Pawła II na Jasnej Górze odbywają się uroczystości Wniebowzięcia. „Przynoszę wam w tym świątecznym dniu pozdrowienie od Papieża Franciszka” – mówił nuncjusz apostolski w Polsce. W nawiązaniu do aktu polskich biskupów z 1920 r. złożone zostało zawierzenie Sercu Jezusa i Maryi.

Przeor Jasnej Góry zauważył, że to Wniebowzięta ocaliła naród i Kościół, walcząc skutecznie sto lat temu z „czerwonym Smokiem”.

Za Franciszkiem abp Salvatore Pennacchio przypomniał, że Jasna Góra to duchowa stolica Polaków i zachęcał, aby wciąż przychodzili do Maryi, która „wskazuje drogę i pomaga tkać w życiu, pokorną i prostą treść Ewangelii”. „Tu, w Częstochowie, szczególnie polećmy się opiece Matki Bożej, także w kontekście tego wszystkiego, co Europa i Polska przeżywają w tym czasie”.

W akcie zawierzenia abp Wacław Depo błagał: „przebacz nam nasze grzechy przeciwko życiu, bezczeszczenie Twojej eucharystycznej obecności, bluźnierstwa wobec Twojej Najświętszej Matki i Jej wizerunków oraz wszelki grzech niezgody”.

Generał Zakonu Paulinów zapewniał, że „tak jak przed laty, także i dziś, gdy zagraża nam wiele niebezpieczeństw fizycznych i duchowych, na Jasnej Górze trwa nieustanna modlitwa, przede wszystkim o cud przemiany naszych serc.

Wieczorem do Apelu stanie Wojsko Polskie, które jak, żołnierze i ochotnicy 1920 r., swej Hetmance powierzą losy Ojczyzny.

Vaticannews.va/Izabela Tyras – Polska (Radio Jasna Góra)