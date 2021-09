Jasna deklaracja premiera: Nie wycofam wniosku z TK

Goszcząc dziś na antenie RMF FM premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że nie wycofa swojego wniosku z Trybunału Konstytucyjnego ws. zbadania zgodności z konstytucją przepisów unijnych mówiących o nadrzędności prawa UE nad prawem krajowym.

Politycy opozycji domagają się od szefa rządu wycofania z Trybunału Konstytucyjnego wniosku ws. kolizji pomiędzy prawem unijnym a krajowym. Pretekstem opozycji jest wypowiedź unijnego komisarza ds. gospodarki, który miał stwierdzić, że przyjęcie nadrzędności przepisów unijnych jest warunkiem otrzymania środków z Funduszu Odbudowy.

- „Nie ma mowy o wycofaniu tego wniosku, ponieważ jesteśmy państwem suwerennym. […] Ja na pewno tego wniosku nie wycofam. Trybunał Konstytucyjny podejmie decyzję”

- zapewnił szef rządu.

- „Co więcej, przywołaliśmy w odpowiedzi do Komisji Europejskiej w tym zakresie szereg decyzji TK z czasów, kiedy prezesem Trybunału był pan prof. Safian, pan prof. Rzepliński i te decyzje są jednoznaczne. To było już po wstąpieniu do Unii Europejskiej […] Wystarczy przeczytać tamte wyroki, żeby wiedzieć jaka jest relacja pomiędzy prawem europejskim a Konstytucją RP”

- dodał.

kak/RMF24, DoRzeczy.pl