Jaruzelska w Senacie, czyli: komusze emerytury, aborcja, homozwiązki

Na antyPiSowskim portalu „Na temat” ukazał się wywiad „"Biedroń przyprawił mi konserwatywne rogi". Jaruzelska mówi, dlaczego startuje do Senatu” przeprowadzony przez Annę Dryjańską z kandydatką do senatu Moniką Jaruzelską.

Córka Jaruzelskiego twierdzi, że oszukał ją Czarzasty i SLD, i dlatego kandyduje do senatu z poparciem Polskiej Lewicy. Według publicystki antyPiSowskiego portalu „dla wielu kobiet nie było miejsca na listach Lewicy. Nie było miejsca dla znanej i lubianej Katarzyny Piekarskiej, liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet Marta Lempart dostała propozycję startu z tak odległego miejsca, że było wiadomo, że nie ma szans się dostać do parlamentu. Nie ma także miejsca na listach dla Danuty Waniek. Trzej tenorzy pozbyli się wielu kobiet”. W opinii pani Moniki nawet działaczki SLD nie zostały umieszczone na listach - „w Rzeszowie jedynkę dostał mężczyzna z SLD, a nie Marta Niewczas, czterokrotna mistrzyni świata w karate, najbardziej popularna działaczka Sojuszu w regionie. Nie jestem zwolenniczką parytetów, uważam, że decydujące powinny być kompetencje. Jednak w przypadku Lewicy parytet powinien być czymś oczywistym”.

Monika Jaruzelska w senacie będzie głosować, że „za liberalizacją ustawy aborcyjnej i za legalizacją związków partnerskich, jedno- i dwupłciowych”. W kwestii homo adopcji, córka generała głosowałaby za „w przypadku adopcji wewnętrznej, gdy dziecko adoptuje partner rodzica biologicznego”, ale „w przypadku adopcji zewnętrznej” kandydatka „wiele wątpliwości. Z jednej strony lepiej, by dziecko miało rodziców dowolnej płci, niż przebywało w domu dziecka. Z drugiej, gdy dzieci zauważą, że kolegę do szkoły przyprowadzają dwaj ojcowie, mogą mu zgotować piekło”. W opinii Moniki Jaruzelskiej na zewnętrzne homo adopcje „jako społeczeństwo nie jesteśmy na to gotowi. Nie wiem, czy kiedykolwiek będziemy. Jak pokazało kilka ostatnich lat, społeczeństwa niekoniecznie muszą iść do przodu – mogą odwracać się w stronę bardziej tradycyjnych wartości”.