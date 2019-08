Jaruzelska apeluje do Warszawiaków, by mniej defekowali? ,,To od nas zależy, co wpada do Wisły!''

Awaria oczyszczalni "Czajka" w Warszawie spowodowała konieczność zrzutu ścieków do Wisły - Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji podjął rano decyzję o tym, żeby dokonać kontrolowanego spustu nieczystości do Wisły - mówił dziś Rafał Trzaskowski. Ministerstwo Środowiska twierdzi, że fakt awarii był przez magistrat ukrywany przez ponad dobę

- Zamiast debatować, zaapelujmy do mieszkańców aby, do usunięcia awarii, każdy ograniczył produkcję ścieków, a zwłaszcza ilość środków chemicznych. Generalne porządki czy mycie samochodu mogą poczekać. To od nas zależy, co wpada do Wisły! - proponuje Monika Jaruzelska córka szefa komunistycznej junty wojskowej Wojciecha Jaruzelskiego