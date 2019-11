Jarosław Kurski do polityków opozycji: Do diabła z wami wszystkimi

Agnieszka 9.11.19 19:19

Facet, który patronował powstaniu kodziarstwa, robił hasanki uliczne pod hasłem totalniackiej opozycji, co zawsze jest przeciw wszystkiemu, co z PiSem związane - zamiast wspierać w tym co dobre - śmie dziś narzekać, że powstało pod jego skrzydłami wielkie NIC, które w dodatku zmarnowało ostatnie lata rządów prawicy zajętej zabawą z nimi w ustawki i zaorywanka, przeszkadzaniu dla samego przeszkadzania?

Cokolwiek by powiedzieć o Kurskim z TVP to braciszek przebija go w tym co złe na łeb na szyję.