Jarosław Kaczyński utyka, ale wciąż odwleka operację. ,,Nigdy nie ma dobrego momentu''

Jarosław Kaczyński ciągle odkłada operację wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego, pomimo tego, że zaczyna coraz bardziej utykać.

Pierwszą operację wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego Kaczyński przeszedł w 2019 roku w szpitalu w Otwocku. Po operacji miała miejsce długa rehabilitacja.

Kolejny taki zabieg Kaczyński planował po wyborach prezydenckich w 2020 roku. Tutaj jednak plany prezesa PiS pokrzyżowała pandemia koronawirusa.

Dzisiejszy Super Express donosi, że prezes PiS coraz bardziej utyka, jednak mimo to woli w dalszym ciągu przekładać operację.

"Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, dzieje się tak z dwóch powodów: powrotu do krajowej polityki największego politycznego wroga, czyli Donalda Tuska i możliwych wcześniejszych wyborów na wiosnę" - czytamy w SE, który cytuje słowa "ważnego polityka PiS".

"Jarosław odkłada zabieg, ale nie może go przecież odkładać w nieskończoność. Zalecałbym mu przeprowadzenie operacji jak najszybciej, chociaż z tego co wiem, on się do niej nie kwapi, bo to wyłączyłoby go z politycznej aktywności, a bez niego w roli szefa i lidera Zjednoczonej Prawicy, to wszystko może runąć. W dodatku pojawił się groźny przeciwnik, czyli Donald Tusk, którego nie można lekceważyć" - mówi informator Super Expressu.

Nie jest ponadto wykluczone, że do końca roku Kaczyński odejdzie z rządu, co da mu więcej czasu na zadbanie o zdrowie i o sprawy w partii.

Wtedy także Kaczyński mógłby pozwolić sobie na zabieg.

"Chyba, że na wiosnę odbędą się wybory… Widzi pan, nigdy nie ma dobrego momentu" - skonkludował rozmówca SE.

jkg/super express