Jarosław Kaczyński: Prezydent Duda wygra wybory tylko, jeśli...

24.2.20 9:50

Poseł Krzysztof Bosak kandydat na urząd prezydenta RP jest jedynym kandydatem, co nic a nic nie ma wspólnego z polskimi komunistami, żydokomuną, i ich kolaboracją z sowietami, i z ich zbrodniami.



Po prostu, jest zbyt młodym człowiekiem, aby był skalany tym sowieckim syfem, żydokomuną, zdradą Polski w Magdalence, nocą teczek, a co za tym idzie, grabieżą Polski, co pozostali aktywni politycy, co teraz chcą od nowa i po raz kolejny zmieniać Polskę.



Ludzie z pokolenia zdrady Narodu muszę odejść w niebyt polityczny, muszą zostać rozliczeni. Zdradzali, zdradzają, i będą zdradzać.

Taka jest prawda.