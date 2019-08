Jarosław Kaczyński: Oczywiście, że Marek Kuchciński wystartuje w wyborach

Dziś na konferencji prasowej marszałek Sejmu Marek Kuchciński ogłosił, że jutro zrezygnuje z pełnionej przez siebie funkcji. Prezes Prawa i Sprawiedliwości potwierdził, że mimo tego wystartuje w zbliżających się wyborach do parlamentu.

„Oczywiście, że tak” - odpowiedział Jarosław Kaczyński w rozmowie z Polską Agencją Prasową, gdy zapytano go o to, czy Marek Kuchciński nadal będzie kandydatem Zjednoczonej Prawicy w wyborach do Sejmu. Prezes PiS podkreślił: