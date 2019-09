Jarosław Kaczyński: Polska będzie wyspą wolności

W Lublinie odbywa się konwencja programowa PiS. Otwierające przemówienie wygłasza prezes PiS Jarosław Kaczyński.

"Podstawą naszych wartości jest przyrodzona godność człowieka. Kluczowa jest ochrona życia. Ochrona przed eutanazją, przed aborcją na życzenie, przed ideologiami, wszystkim, co temu życiu zagraża. To są wartości niepodważalne. Pamiętamy także o komplikacjach życia narodowego i międzynarodowego. Dlatego cenimy także wartości heroiczne" - mówił.

"Wiemy, że funkcjonariusze różnych służb muszą narażać swoje życie, niekiedy je tracąc. Szanujemy to, w najwyższym stopniu szanujemy. Bez tych heroicznych wartości nie mogłaby być realizowana inna wartość, którą bardzo wysoko cenimy. Tą wartością jest wolność. Wolność. Człowiek, by być godny, musi być wolny - i to na dwa sposoby" - dodawał.

Musi być wolny od różnego rodzaju niepotrzebnych zakazów i opresji, ale także musi mieć prawo do innej wolności, wolności "do": działania, współuczestnictwa, współdziałania. Ta wolność jest w naszych dziejach niezwykle ważna. Można powiedzieć, że ona konstruowała nasze dzieje. Ta właśnie wolność pozytywna. Ta wolność była kiedyś przypisana tylko jednej grupi społecznej, jednemu stanowi. Potem w długim procesie to się rozszerzało. Wydaje mi się, że wielkim finałem tego procesu była nasza "Solidarność". Tej wolności trzeba bronić. Dlatego wspominałem o tych heroicznych wartościach" - mówił.

Dalej prezes PiS mówił o równości.

"Równość traktujemy jako brak przywilejów, równość szans. Nie przeczymy naturalnym różnicom między ludźmi, talentu. Cenimy te talenty, cenimy przedsiębiorczość. Ale naszym dążeniem w życiu społecznym jest zwiększanie poziomu równości - i to uzyskujemy" - kontynuował.

"Równość i solidarność tworzą razem sprawiedliwość" - dodał.

"My chcemy sprawiedliwości. My chcemy Polski sprawiedliwej.

"Dwie wspólnoty uważamy za fundamentalne i najważniejsze. Pierwsza z nich to rodzina. Rodzinę uważamy za komórkę społeczną o zupełnie fundamentalnym znaczeniu. Rodzinę widzimy tak, jak tutaj: jedna kobieta, jeden mężczyzna, w stałym związku i ich dzieci. To jest rodzina" - kontynuował prezes PiS.

Dzisiaj taka rodzina ma wielu wrogów. Jest atakowana, atakowane są różnice między kobietami i mężczyznami. W przeważającej większości wypadków ludzie rodzą się mężczyznami i kobietami. I tak niech zostanie. Tak ma w Polsce zostać.

Dalej prezes PiS mówił o drugiej wspólnocie - o narodzie.

"Naród to podstawa istnienia i działania człowieka w warunkach cywilizacji, naszej cywilizacji, tej najbardziej życzliwej człowiekowi cywilizacji. To podstawa organizacji, którą nazywamy państwem. Naród jest nam potrzebny. Jest potrzebny Europie i światu. Dla nas narodem jest Polska, polskość. I tę polskość cenimy bardzo wysoko. Ona buduje podstawy naszych programów, naszych nadziei. W niej lokujemy wszystko, co ma wiązać się z naszą przyszłościa. Chcemy, by Polska trwała. Wiemy, że warto być Polakiem!" - wskazał.

"W dziejach naszego narodu sytuacja, niekiedy bardzo skomplikowana, układała się tak, iż wielką rolę w jego kształtowaniu, w jego obronie, także w tym ostatnim okresie zniewolenia, odgrywał Kościół katolicki. Chrześcijaństwo jest częścią naszej tożsamości narodowej. Kościół był i jest głosicielem i dzierżycielem jedynego, powszechnie znanego w Polsce systemu wartości. Poza nim mamy tylko nihilizm. Dlatego Kościół jest dla Polaków ważny. Jest ważny dla polskich patriotów. Niezależnie od tego, czy ktoś wierzący czy też jest agnostykiem czy nawet jest zupełnie niewierzący. Każdy dobry Polak musi wiedzieć jaka jest rola Kościoła. Musi wiedzieć, że poza nim jest nihilizm. Ten nihilizm my odrzucamy, bo nihilizm nic nie buduje, ale wszystko niszczy" - dodawał.

"Polska historia potoczyła się tak, że samo pojęcie narodu, a już szczególnie narodu polskiego, bywa kwestionowane. I to nie tylko przez naszych zewnętrznych wrogów, ale i wewnętrznych przeciwników. Przeciwstawia się narodowi polskiemu i polskości - europejskości. Europejskość to jest wielka kultura i cywilizacja oparta o chrześcijaństwo, grecką filozofię i prawo rzymskie. I my w tej cywilizacji od wielu wieków coraz mocniej uczestniczymy. Jesteśmy pełnoprawnymi Europejczykami - w każdym sensie. Ale Europa jest bogata różnorodnością. Jest bogata tym, że składa się z wielu odmiennych narodów, o różnych kultura. Jednym z tych narodów, dumnych narodów, jest naród polski. Nie ma żadnych racjonalnych powodów, żeby przeciwstwiać europejskość polskości. Polskość jest jednym z wariantów europejskości - i to szczególnym, szczególnie związanym z wolnością. A pamiętajcie Państwo, że wolność jest dziś w Europie często kwestionowana. My to odrzucamy. Polska pozostanie wyspą wolności" - wskazywał.

Kaczyński mówił dalej o państwie.

"Państwo jest instytucją bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa od zewnętrznych wrogów, bezpieczeństwa własności. Państwo jest potrzebne. Jest to instytucja niezastąpiona. Jest potrzebne także dlatego, że tylko państwo może być sferą wolności, w obu rozumieniach. Tylko państwo narodowe może być demokratyczne. A my chcemy demokracji - i to jest nasza kolejna wielka wartość. Chcemy demokracji skonstruowanej prosto, czyli przedstawicielskiej. W dużych narodach jest ona jedynie możliwa, tak na poziomie lokalnym jak i ogólnonarodowym" - wskazał.

Nawiązał też do sądów.

"Władza sądowa ma wykonywać ustawy, w tym tę najważniejszą, zasadniczą. Proponowany dzisiaj przez niektórych ustrój trybunalski, w istocie władza sądów, nie ma z demokracją nic wspólnego. To jest system, który służy najlepiej oligarchii. Chcemy polską demokrację umacniać i będziemy to czynić" - powiedział.

Dalej prezes PiS mówił o tym, co robiła jego partia. Jak powiedział, to przede wszystkim odrzucenie postkomunizmu.

Jak wskazał, po 1989 roku nie zbudowano nowego aparatu państwowego ani nowej hierarchii społecznej.

"Skutek tego był taki, że w Polsce, mówiąc w największym skrócie, nomenklatura komunistyczna, która w ciągu lat 70. i 80. zmieniła się w grupę zwartą o uświadomionym interesie ekonomicznym, zaczęła własność przejmować. Jednocześnie kooptując do siebie różnego rodzaju grupy, niestety także te wywodzące się z "Solidarności". Powstał mechanizm, który premiował cechy społeczne nie zawsze najbardziej pozytywne, a nawet mechanizm negatywnego doboru kadr został w zupełnie innych realiach społecznych utrzymany, ze wszystkimi tego konsekwencjami. I w sferze rynku, który był fikcją w dużej mierze, jak i demokracji, która również była w niemałej mierze pozorna. Ten system był trwały i coraz bardziej się ukorzeniał, uzyskiwał coraz większe podstawy. Poprzez tworzenie warstwy miliarderów o ogromnych możliwościach, poprzez wejście tu kapitału, poprzez związki elit tego systemu z różnymi elementami zewnętrznymi. System trwał, a w sensie ekonomicznym mógł trwać tylko dzięki ciężkiej pracy wielu milionów ludzi, którzy zaryzykowali wówczas tworzenie własnych, najczęściej małych, przedsiębiorstw. To oni stworzyli 6 mln miejsc pracy" - powiedział.

Jak wskazał Kaczyński, dopiero afera Rywina, która ujawniła kulisy tego systemu, doprowadziła do szoku i oczekiwania, by to się zmieniło.

Polityk podkreślił, że powstała wskutek tego Platforma Obywatelska nie chciała wcale zmiany, ale "restauracji", czyli powierzchownej zmiany, tak, by utrzymać istotę rzeczy. Ta restauracja dokonała się w ocenie Kaczyńskiego w latach 2007-2015.

"Jego twórcy i realizatorzy uznali, że utrzymanie się przy władzy jest celem samym w sobie. Wyciągali z tego różne wnioski.Najważniejszy był taki, że trzeba zaspokajać potrzeby potężnych grup interesu i nacisku, zewnętrznych i wewnętrznych, a społeczeństwo można ignorować. Ale ponieważ istniały pewne mechanizmy demokratyczne, to nie było można go całkowicie ignorować. Dlatego była socjotechnika, czyli polityka wizerunkowa" - mówił.

Kaczyński zaznaczył, że ta socjotechnika miała dwa oblicza: po pierwsze, wielkiego ataku na jego obóz polityczny, a po drugie - kreowania przywódcy, dezorientowania społeczeństwa.